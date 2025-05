Diniz mira títulos com o Vasco, exalta Coutinho e nega prioridade por alguma competição

"Ele é indispensável. É uma honra e uma alegria trabalhar com um jogador do quilate dele. Dessa geração do Neymar, ele é um dos grandes protagonistas do nosso futebol, um dos mais talentosos que a gente produziu no Brasil nos últimos 15 anos. É um jogador muito talentoso e eu conto com ele. Acho que na nossa relação ele vai evoluir muito. Junto com o Payet, é a grande referência técnica não só do Vasco, ter o Coutinho é sempre um presente para o futebol brasileiro. Uma outra coisa do Coutinho que a gente tem que valorizar é que ele é um jogador de uma simplicidade e humildade difícil de se enxergar. Em poucos dias você percebe que é um jogador desprovido de vaidade. Ele é um cara que acrescenta muito para o Vasco, principalmente nesse momento, dentro daquilo que o Pedrinho e eu pensamos", exaltou.

O Vasco ocupa a 17ª posição no Campeonato Brasileiro e está, no momento, fora da zona de classificação na Sul-Americana, além de também disputar a Copa do Brasil. Apesar disso, Diniz destacou que não irá priorizar nenhuma competição neste começo de trabalho.

"Em princípio, vou priorizar o próximo jogo. Se em algum momento a gente achar que tem que priorizar alguma competição, a gente vai priorizar. Mas no momento vamos priorizar o jogo seguinte", ressaltou.

Diniz estreou pelo Cruzmaltino com derrota para o Lanús, por 1 a 0, na última terça-feira, pela Sul-Americana. A equipe volta a campo neste sábado, quando recebe o Fortaleza, em São Januário, pelo Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).