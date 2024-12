Brasil encosta na Argentina com título do Botafogo na Libertadores; veja

O título da Libertadores conquistado pelo Botafogo neste sábado (30) sobre o Atlético-MG fez o Brasil encostar na Argentina na história da competição.

O que aconteceu

O Brasil chegou a 24 títulos conquistados. A Argentina, país com mais títulos, tem 25 taças da competição.

O Brasil, no entanto, é o país com mais times diferentes campeões, com 12. São eles: Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e Internacional. A Argentina tem oito.