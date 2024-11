Botafogo é o último time classificado para o Super Mundial; veja todos

Os times brasileiros conseguiram um feito único. O Super Mundial permite apenas a participação de dois clubes de um mesmo país. A única exceção acontece justamente se os campeões das competições continentais entre 2021 e 2024 foram da mesma nação, como aconteceu com a Libertadores em suas últimas edições.

O sorteio do Super Mundial de Clubes acontece na próxima quinta-feira (5). A Fifa deve divulgar em breve como as 32 equipes ficarão divididas nos potes.

Como será o Super Mundial de Clubes

A competição terá formato igual ao da Copa do Mundo. As 32 equipes serão divididas em oito grupos com quatro times cada, sendo que elas se enfrentam dentro da chave e as duas melhores avançarão ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único.

A competição será realizada entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição, que terá 11 cidades e 12 estádios: Miami [Hard Rock Stadium], Seattle [Lumen Field], Los Angeles [Rose Bowl Stadium], Orlando [Camping World Stadium e Inter&Co Stadium], Atlanta [Mercedes Benz Stadium], Nashville [Geodis Park], Charlotte [Bank of America Stadium], Cincinnati [TQL Stadium], Washington [Audi Field], Philadelphia [Lincoln Financianl Field], Nova York [MetLife Stadium].

Quem está no Super Mundial de Clubes de 2025?

América do Sul