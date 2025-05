CBF esquece Garrincha em homenagem a camisas 7, é criticada e se 'retrata'

A ausência de Garrincha revoltou os torcedores brasileiros. "Camisa 7 da Seleção sem Garrincha? Isso é mais do que um erro é um pecado!", diz o comentário mais curtido da postagem no X, antigo Twitter. "Só faltou o maior camisa 7. Acho que ninguém pega esse detalhe, fiquem tranquilos", questiona outro.

Hoje, a CBF publicou um novo vídeo, só com lances de Garrincha. A nova postagem não faz menção direta à publicação anterior, mas foi interpretada pelos torcedores como uma forma de retratação. "Garrincha com a nossa amarelinha. Um dos maiores de todos os tempos. Seu legado será eterno", diz o texto, acompanhado de um vídeo com imagens do eterno camisa 7 da seleção brasileira.

Garrincha com a nossa amarelinha. Um dos maiores de todos os tempos. Seu legado será eterno. pic.twitter.com/QucCSXpB8v -- CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 15, 2025

Campeão do mundo em 1962 vestindo a camisa 7, Garrincha eternizou o número tanto jogando pela seleção brasileira como pelo Botafogo. Ele também esteve presente no grupo que conquistou o Mundial de 1958, mas usando a camisa 11.