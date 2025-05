Pablo Maia alcança 150 jogos com a camisa do São Paulo em classificação na Libertadores

Na noite da última quarta-feira, o São Paulo garantiu a tão esperada classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Graças a um gol do garoto Lucca, o Tricolor buscou o empate em 1 a 1 com o Libertad-PAR, no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D da competição.

O duelo foi ainda mais especial para Pablo Maia. O volante entrou em campo no segundo tempo do empate para substituir Oscar e, com isso, atingiu a marca de 150 jogos com a camisa do São Paulo.

O feito foi registrado pelo perfil oficial do clube nas redes sociais. Pablo Maia, inclusive, foi homenageado pela marca e recebeu uma camisa personalizada com seu nome e o número 150.