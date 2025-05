Argentina divulga pré-lista e terá volta de Messi nas Eliminatórias

A Argentina lidera as Eliminatórias com 31 pontos, oito a mais do que o segundo colocado Equador. Os hermanos têm apenas três derrotas, além de dez vitórias e um empate.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

A atual campeã mundial encara o Chile no dia 5, no Nacional de Santiago, e a Colômbia no dia 10, no Monumental de Nuñez.