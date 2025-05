Natália Silva assume liderança do ranking e se aproxima de cinturão do UFC

Dentro do octógono, no último sábado (10), durante o UFC 315, em Montreal (CAN), Natália Silva já não havia deixado dúvidas de que era a próxima da fila pelo cinturão peso-mosca (57 kg). A mais recente atualização do ranking do Ultimate apenas comprovou isso. Anteriormente na quinta colocação da categoria, a brasileira pegou o elevador e subiu quatro degraus após dominar a ex-campeã Alexa Grasso, se consolidando como a nova número 1 da listagem - atrás somente de Valentina Shevchenko, atual detentora do título até 57 kg.

Além de assumir a liderança em sua divisão de peso, Natália também avançou no ranking que independe de categoria, saltando da 13ª para a oitava colocação. Por sua vez, Grasso caiu da primeira para a terceira posição no peso-mosca e também perdeu espaço na listagem peso-por-peso feminina, saindo do terceiro para o quinto lugar.

No 'co-main event' do show, Valentina derrotou Manon Fiorot e se manteve no posto de campeã até 57 kg. O desempenho contra a francesa fez 'Bullet' se manter na liderança de sua categoria, assim como na listagem peso-por-peso feminina. A tendência é que o próximo desafio da quirguistanesa seja Natália Silva ou uma superluta de campeãs contra a soberana do peso-palha (52 kg) Zhang Weili.