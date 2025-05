Ancelotti possui mais seguidores nas redes sociais do que todos os técnicos do Brasileirão

"Ancellotti é uma joia rara em termos de imagem. Em vez de ar técnico e retóricas bélicas, ele transita entre o discreto e o acolhedor, transparecendo para o público ser próximo aos atletas e divertido, ao mesmo tempo em que passa tranquilidade e não disputa os holofotes com as estrelas do espetáculo", analisa Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil e especialista em marketing esportivo.

Entre os treinadores mais renomados da Europa, Ancelotti também ganha de braçadas. O mais próximo dele é Pep Guardiola, do Manchester City, com 8,5 milhões no Instagram, seguido por Jürgen Klopp, ex-Liverpool, com 4,6 milhões, Lionel Scaloni, da Argentina, com 2,3 milhões, e Diego Simeone, do Atlético de Madrid, com 1,9 milhão.

"A presença digital de Carlo Ancelotti é um ativo estratégico para a CBF. Em um cenário onde o engajamento nas redes sociais se traduz em valor de marca, audiência e novas receitas, contar com um técnico que tem mais seguidores do que toda a elite do futebol brasileiro somada é um diferencial raro", acrescenta Bruno Brum, CMO da Agência End to End, hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

Confira o número de seguidores de técnicos europeus ou de outras seleções:

Pep Guardiola (Manchester City) - 8,5 milhões (pepteam)

Jürgen Klopp (ex-Liverpool) - 4,6 mi (kloppo)