Textor exalta título da Libertadores e diz: 'Queremos também o Brasileiro'

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, exaltou o título da Libertadores conquistado neste sábado (30) em cima do Atlético-MG, mas avisou: agora, o Botafogo vai em busca do título do Brasileirão.

'Não queremos ficar em segundo'. "Ainda estamos neste ano. Precisamos vencer o Brasileirão e temos dois grandes jogos. Temos um time muito bom, o Internacional (pela frente). Precisamos dormir, acordar amanhã e nos preparar para esse jogo, porque queremos vencer esse campeonato. Estamos no topo da tabela e não queremos ficar em segundo lugar, certo? Então, isso é especial, mas vencer o campeonato do nosso grande país, o Brasil, também é especial. É isso que precisamos conquistar"

Título mudou sentido de expressão. "Nós fomos reprimidos por tanto tempo aqui. Tivemos tantas coisas ruins que aconteceram com esse clube. Essa expressão 'coisas que só acontecem com o Botafogo'. Bem, na noite de hoje, nós demos uma nova definição a isso.