Inter despacha Nacional e vai definir vaga nas oitavas da Libertadores com o Bahia

Roger Machado manteve o esquema com três volantes das últimas partidas, mas trocou os centroavantes - Lucca por Ricardo Mathias. Logo no primeiro minuto, o ex-colorado Nico López balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento, levantando a torcida adversária e dando um susto no time gaúcho.

O jogo foi bastante travado, com muita disputa e poucas chances claras. Wesley e Bruno Henrique tentaram acelerar as jogadas, mas encontraram muita resistência da defesa uruguaia e não conseguiram levar perigo real ao goleiro Mejía.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o cenário mudou. Aos 40, Wesley lançou na cabeça de Thiago Maia, que testou firme no canto direito, mas o gol foi novamente anulado por impedimento. Já no acréscimo, Wesley cruzou rasteiro para Aguirre na ponta-direita, que achou Ricardo Mathias livre para abrir o placar, dando vantagem ao Inter antes do intervalo.

No segundo tempo, o Nacional começou impondo perigo rapidamente. Aos oito, Nico López avançou pela direita, driblou Ronaldo e soltou um potente chute de canhota, que explodiu no travessão, assustando o goleiro Anthoni.

O Inter dominou um pouco mais a posse de bola, mas optou por um jogo mais recuado, praticamente abrindo mão do ataque. A melhor chance colorada surgiu aos 30, quando Bernabei recebeu livre na área e bateu firme, mas o goleiro Mejía fez uma defesa importante. No rebote, ninguém do Inter conseguiu aproveitar o gol vazio.

Nos minutos finais, o time gaúcho voltou a pressionar. Aos 31, Alan Patrick tocou para Prado, que arriscou um chute colocado no cantinho, exigindo outra grande intervenção de Mejía. A defesa deu um novo ânimo para o Nacional, que foi para o tudo ou nada.