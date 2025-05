Santos reforça trabalho ofensivo para tentar reagir no clássico com o Corinthians

Sem contar com Neymar e com sete gols marcados em oito partidas do Campeonato Brasileiro, média inferior a um por partida, o Santos reforçou o trabalho com seus meias e atacantes, nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O técnico Cléber Xavier ensaiou jogadas ofensivas em um dos campos visando a partida com o Corinthians, no domingo, às 16h, na Neo Química Arena.

Após retornar da Série B do Brasileiro, o time alvinegro precisa dar uma resposta imediata à sua torcida, já que não vence há quatro rodadas e ocupa a 19ª e penúltima posição no Campeonato Brasileiro. Nas duas últimas partidas - derrota para o Grêmio e empate com o Fortaleza -, a equipe da Baixada criou pouco e não conseguiu vazar as metas adversárias.

Reintegrado na quarta-feira, o atacante Julio Furch também participou da atividade e pode ser a novidade na lista de relacionados para o clássico. Já Neymar e Guilherme e João Schmidt se recuperam de lesões e estão fora de combate. Em transição física após sofrer outra lesão na coxa esquerda, o camisa 10 não apareceu no campo e fez um trabalho interno com os fisioterapeutas.