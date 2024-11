Padaria virou 'do Botafogo' após aposta de Garrincha e atrai torcedores

No Centro do Rio de Janeiro funciona uma padaria que ficou conhecida pela relação com o Botafogo. Ela se tornou alvinegra graças a uma aposta de Garrincha e, com azulejos em preto e branco, atrai torcedores do Glorioso de todos os cantos do Brasil.

Coincidentemente, a Bassil, especializada em comida árabe, é pertinho da Rua Buenos Aires. A capital da Argentina será palco do duelo entre Botafogo e Atlético-MG, pela final da Libertadores. O jogo vai ser realizado neste sábado (30), às 17h, no Monumental de Nuñez, estádio do River Plate.

Iran José, de 66 anos, é quem está à frente da padaria desde 1998. Antes, teve um escritório de advocacia. Ele é a terceira geração da família a gerenciar o local, que foi fundado pelo avô dele, o libanês Tufi Bassil, em 1913, e passou também pelo pai Mauricio Bassil.