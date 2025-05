Ferroviária x Coritiba: saiba prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B

Do outro lado, o Coritiba inicia a rodada no G4. Os paranaenses estão com dez pontos, um a menos que os líderes Avaí e Cuiabá. Com isso, os visitantes podem dormir na liderança da Série B em caso de vitória.

Você sabia que Coxa e Ferroviária já se enfrentaram duas vezes na história? Bora relembrar como foram esses confrontos com quem esteve em campo nas duas oportunidades: nosso maestro! Amanhã é dia... Coritiba (@Coritiba) May 1, 2025