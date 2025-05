Guilherme vira dúvida, mas Santos pode ter reforços contra o Grêmio

Pressionado pela torcida, Guilherme pode ficar de fora da partida do Santos contra o Grêmio, no domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante deixou o empate de 1 a 1 com o CRB com um desconforto na coxa direita.

O camisa 11 foi titular, mas não teve condições de voltar para o segundo tempo da partida, válida pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. No banco, ele já iniciou tratamento com gelo.

"Guilherme sentiu a coxa direita. Foi um incômodo muscular. Amanhã vai ser acalorado com mais profundidade para saber o grau. Não tinha condições de voltar. Espero não ser nada grave", contou o técnico Cleber Xavier.