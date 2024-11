Botafoguense cita 'circo' de Deyverson e diz: 'Não gosto que me provoquem'

O zagueiro argentino Alexander Barboza, um dos pilares da defesa do Botafogo, classificou à ESPN Argentina parte do jogo de Deyverson, do Atlético-MG, como um "circo". Os times se enfrentam na final da Libertadores neste sábado (30), a partir das 17h.

O que Barboza falou?

Rival folclórico. "Todo o circo fora do futebol muitas vezes funcionou, e por isso ele segue fazendo isso. É um bom jogador e que tem sua conduta — alguns podem gostar, outros não."

Disputa "na bola". "Eu, pessoalmente, não gosto que me provoquem, mas com todas as ferramentas do VAR que existem hoje, não posso fazer muito mais do que morder a minha língua."