Djokovic é aguardado em final da Libertadores entre Atlético e Botafogo

Aqui? Sério? Que isso! Ainda tem ingresso? Depois da final da Libertadores? Vou procurar saber (risos).

Fábio, botafoguense e fã de tênis

Show do Iron Maiden no estádio do Huracán

Também no domingo, após a final da Libertadores, os fãs de heavy metal poderão curtir uma das bandas mais lendárias de todos os tempos do gênero: Iron Maiden. O grupo inglês se apresenta às 20h no estádio do Huracán, o Tomás Adolfo Ducó.

No dia seguinte, a mascote Eddie e sua turma fazem uma nova apresentação, desta vez no Movistar Arena, às 21h.

O UOL consultou a Conmebol para saber se o Iron Maiden também foi convidado para a final da Libertadores. Porém, até o fechamento desta reportagem, a entidade não havia confirmado o convite.