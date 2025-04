Cambismo, dívida e inquérito: Corinthians vive mês decisivo para gestão

A Polícia Civil esclarece que há um inquérito policial instaurado em novembro de 2024 pela 4ª Delegacia de Polícia de Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos da DCCIBER. As partes contribuem para a investigação, que ocorre sob segredo de Justiça.

Polícia Civil, em nota oficial ao UOL

Paralelamente, as Comissões de Marketing e Justiça coordenam uma apuração interna no clube, com a participação do Cori (Conselho de Orientação), principal órgão fiscalizador do Alvinegro paulista. Um parecer investigativo deverá ser emitido nas próximas semanas.

A reportagem apurou que Marcelo Munhoes, ex-chefe de tecnologia do Timão e autor da queixa, apresentou documentos e fez a denúncia formal a respeito de irregularidades no programa de sócios-torcedores, no dia 3 de abril, em reunião.

Munhoes demonstrou conhecimento profundo em sua explanação e apresentou argumentos sólidos, acompanhados de documentos que evidenciam uma situação extremamente grave relacionada ao programa Fiel Torcedor, entre outros aspectos ainda a serem apurados. Prosseguirão com a apuração do tema, internamente, com a adoção das providências cabíveis, sendo um compromisso inegociável agir com total transparência.

Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Justiça do Corinthians, ao UOL

Também foram ouvidos Vinicius Manfredi, superintendente de marketing, e Lúcio Blanco, gerente de arrecadação da Neo Química Arena. Os profissionais apresentaram a mesma explicação que foi dada pelo departamento jurídico do Corinthians à polícia, segundo apurou o UOL, que teve acesso aos documentos.