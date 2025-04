'Estou menino': como a nova vida de Galvão o convenceu a voltar para a TV

Galvão Bueno, com seus 74 anos, responde com uma brincadeira sempre que alguém pergunta quanto ganha: "Mais do que preciso, e menos do que eu mereço". A reportagem ouviu isso na festa de um banco que resolveu apostar no carisma do narrador para se conectar com um público seleto. Eventos assim marcam a nova vida do comunicador: sem amarras e faturando com os mais diversos contratos.

Um exemplo da diversidade dos negócios: todos por lá bebiam o vinho tinto Paralelo 31, da Bueno Wines. Os vinhos da vinícola que Galvão tem no Sul do país não são uma obrigação nos eventos comerciais em que o narrador participa, mas um agrado que os organizadores costumam fazer. Um dia antes, por exemplo, a escolha foi pelo espumante rosé Desireé, em homenagem à esposa de Galvão.

Essa gama de negócios era impossível antes, quando ele era contratado pela Globo. A primeira despedida da emissora carioca, após a Copa do Mundo de 2022, abriu um mar de caminhos. Ele manteve relações por mais dois anos, sem exclusividade. Desde então, vende fragrâncias do Boticário, planos de saúde da Amil, faz convites para o restaurante Coco Bambu e também incentiva os torcedores a embarcarem nas apostas com o Bet Nacional. Versátil.