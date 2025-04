'Caos' no Flamengo ofusca volta de Pedro, mas explica a falta que ele fez

Mas os problemas recentes do time, muitos ligados à falta de eficiência ofensiva, ajudam a sublinhar justamente por que Pedro fez tanta falta. E pode ser tão importante na tentativa de correção da vibe negativamente caótica do Flamengo daqui para frente.

Classificação e jogos Libertadores

A vitória mesmo só foi a volta do centroavante depois da recuperação da lesão de ligamento cruzado, quando estava na seleção, em setembro do ano passado.

"Foi uma noite, individualmente falando, que foi uma vitória. Voltei em um tempo bom, respeitando cada fase. Mas infelizmente não foi do jeito que eu esperava, com vitória. A gente precisava da vitória em casa. Mas a gente tem feito um ano muito bom. Espero poder voltar à minha melhor forma em campo. Vai ser com jogos, com minutagem", disse Pedro, ainda no Maracanã.

Braços erguidos

O braço erguido na prece de agradecimento aos céus, gesto logo na entrada do aquecimento, foi substituído pela tentativa de chamar atenção na área. Curado da lesão, o pedido agora era por um passe, um cruzamento ou qualquer coisa que viabilizasse uma finalização. Não apareceu.

Pelo menos a volta de Pedro serviu como afago ao jogador.