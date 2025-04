Palmeiras: Felipe Anderson renasce e Abel admite culpa por baixo rendimento

Abel Ferreira confirmou após a partida que enfim encontrou a posição de Felipe Anderson, e ressaltou que ele é um dos atletas que mais foi prejudicado entre os que se lesionaram no início da temporada: "Acho mesmo que aquela posição dele nos pode dar mais, é bom para ele, para os torcedores passarem algum carinho para ele. Jogamos juntos. Sei da exigência deles, hoje estava o Jesus aqui e disse: 'mesmo depois de tudo o que vocês ganharam, eles não facilitam'. Os nossos jogadores sabem disso. É bom vê-lo mais dinâmico, feliz", disse o técnico.

"É muito mais fácil quando as pessoas têm mais paciência. Ele tem qualidade, jogou em clubes extraordinários. Esse ano, pelas lesões que tivemos, ele jogou de 7, 11, 10... E se calhar, tem sido um dos jogadores que mais tenho prejudicado pelo que a equipe precisa. É bom vê-lo fazer um bom jogo. Pode jogar muito bem ali, até fechar o corredor como lateral. É um atleta robusto, físico e com técnica", acrescentou.

Foi jogando nessa posição que Felipe Anderson se tornou a contratação mais cara da história do West Ham: R$ 182,5 milhões. O clube inglês pagou isso para tirar Felipe da Lazio em julho de 2018 após temporadas de destaque, mas no Palmeiras ele foi muito utilizado no lado esquerdo do campo.

Felipe justificou após a partida a demora para se destacar no Palmeiras. O jogador foi anunciado em abril do ano passado como um reforço badalado do Alviverde, mas não emplacou e foi ofuscado pelo ataque milionário montado para 2025 com Vitor Roque e Paulinho.

Quando eu vim, eu queria vencer com o Palmeiras. Trabalho dia e noite para demonstrar isso em campo. Não passei momentos fáceis na minha chegada, fomos eliminados de competições e isso influenciou para que o jogo não fluísse tanto. Nós viramos a página como equipe, e esse ano vamos buscar as vitórias, demonstrar em campo o que queremos e o que o torcedor quer. Estamos dispostos a sofrer para chegar no topo da montanha. Sobre mim é trabalhar, sabendo que a torcida quer ver um bom futebol. Creio que fluirá esse ano.

Felipe deve ganhar sequência no lado direito por problemas na lateral. O Palmeiras vem de três vitórias seguidas atuando com três zagueiros, e a formação caiu no gosto de Abel Ferreira. A lateral-direita tem Mayke e Marcos Rocha lesionados, e Giay sem passar confiança. Sendo assim, Felipe tem boas chances de ganhar uma vaga no time titular.