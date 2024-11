Monetizar e doar: corintianos usam TikTok para ajudar na vaquinha da Arena

A vaquinha para quitação da Neo Química Arena já arrecadou mais de 1% do total de R$ 700 milhões em apenas 24 horas, e alguns torcedores do Corinthians já buscam meios alternativos para ajudar no andamento do projeto.

O que aconteceu

O TikTok virou opção para arrecadar dinheiro. A rede social transfere pequenas quantias a participantes do programa "Recompensas do Criador".

Vários corintianos passaram a usar o app para produção de vídeos com um único objetivo: engajar outros torcedores do clube e lucrar a partir de comentários, curtidas, tempo no conteúdo e compartilhamento. A ideia ganhou corpo nesta sexta (29).