Corinthians: vaquinha para quitar estádio arrecada R$ 7,4 milhões em um dia

A vaquinha organizada pela Gaviões da Fiel para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena completou um dia no ar tendo arrecadado pouco mais de R$ 7,4 milhões.

O que aconteceu

O valor arrecadado até às 19h10 (de Brasília) desta quinta-feira (28) é de R$ 7.460.904,00. A quantia é atualizada a cada uma hora no site www.doearenacorinthians.com.br.

Os R$ 7,4 milhões representam pouco mais de 1% do total da meta da vaquinha. A Gaviões da Fiel planeja arrecadar R$ 700 milhões, valor aproximado da dívida do Corinthians pelo Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal.