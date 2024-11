Gaviões se empolga com começo da vaquinha e pretende sortear ingressos

Os mais de R$ 7 milhões arrecadados no primeiro dia da vaquinha organizada para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena empolgou a Gaviões da Fiel.

'Boom' deixa Gaviões otimista

A organizada do Corinthians se mostrou otimista em bater a meta de R$ 700 milhões arrecadados. Em contato com o UOL, a Gaviões destacou a força da torcida e o engajamento no primeiro dia de campanha.