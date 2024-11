Corinthians: Vaquinha é romântica, mas uma vergonha, opina Lavieri

Esse déficit fez com que o São Paulo, na janela do meio do ano, já não contratasse praticamente ninguém. Para o ano que vem, não tem dinheiro para contratar [...] A curto prazo, vai ser o time grande do Brasil que menos vai investir no futebol.

O time do São Paulo, que tem esses limites que esse ano mostrou, terminou em sexto no Campeonato Brasileiro, o que eu acho uma ótima posição para esse time. Quem sonha com coisas muito grandes para o ano que vem pode tirar o cavalinho da chuva.

O time do São Paulo tende a ser pior do que esse ano, porque não vai ter jogador melhor do que tem no time desse ano. Pelo contrário, São Paulo vai vender. Assim que tiver para contratar um, São Paulo vai ter que vender três. Essa é a conta, mais ou menos.

Arnaldo Ribeiro

