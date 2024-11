Corinthians: Sistema derruba mais de 30 sites falsos de vaquinha da Gaviões

Depois do aprendizado, a plataforma criou uma fila de espera para a entrada na URL. O modelo é semelhante aos encontrados em sites de venda de ingressos de shows.

A gente ultrapassou muito os números, o que é um ponto positivo, vamos dizer assim, que superou muito a expectativa, o triplo do que a gente imaginava. Agora, a gente está trabalhando bastante para que esse volume, como ele não diminuiu desde as 19h10 de quarta até agora — de madrugada a gente tinha fila ali para entrar no site —, então a gente entende que tem que se preparar um nível acima. A gente já está fazendo isso para gerar uma experiência melhor ao torcedor.

Doador 01

Por ser parte da execução do projeto, Edmilson não perdeu a oportunidade de abraçar o seu lado torcedor e foi o doador 01 da campanha. Com o certificado em mãos — que já foi impresso —, o CEO da Uappi pretende enquadrar a prova de que ajudou com R$ 100 para a quitação da Arena. Ele também está orgulhoso com o fato de que terá o nome estampado em uma das paredes do estádio.