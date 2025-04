'Histórico' e 'engasgado': o que seleção feminina falou após fim de tabu

Eu choro porque vem tudo na cabeça, vem uma novela de anos e poder estar aqui vivenciando isso traz uma felicidade inexplicável. Sentimos no coração, nas lágrimas que vem. É uma história bonita, mas que vivencio como torcedora e ponho toda a minha força e torcida para que o Brasil continue evoluindo e conquistando o desenvolvimento que precisa ser conquistado, para que a gente chegue no topo do ranking da FIFA, que é o que acho que todo mundo quer. Márcia Tafarel

Sissi foi artilheira da Copa do Mundo de 1999 e é a única brasileira a integrar o FIFA Legends. Já Márcia Tafarel disputou das Copas de 1991 e 95, além dos Jogos Olímpicos de Atlanta 96.

Arthur Elias coleciona resultados históricos

Além do resultado histórico contra os Estados Unidos, o técnico — que assumiu a seleção após a Copa de 2023 — foi o responsável por recolocar o Brasil em um pódio olímpico após 16 anos (com a prata em Paris 2024) e levou a seleção à primeira vitória contra a França (pelas quartas de final de Paris 2024). Sob seu comando, a Amarelinha ainda encerrou um jejum de oito anos sem triunfos contra a Austrália.

A próxima data Fifa do futebol feminino está prevista para acontecer entre o final de maio e início de junho. A seleção brasileira, dessa forma, deve seguir utilizando o período para se preparar para a Copa América, com início no dia 12 de julho