Renato Paiva dedica vitória a Manga e releva vaias da torcida após triunfo do Botafogo na Libertadores

Apesar dos três pontos, a torcida do Botafogo presente no Nilton Santos vaiou o time ao final do jogo. Os gols do Glorioso saíram apenas aos 43 e aos 53 do segundo tempo, o que gerou uma impaciência nos botafoguenses. Entretanto, o técnico Renato Paiva relevou as críticas e disse que o resultado era o mais importante.

"O torcedor quer ganhar e ver um grande espetáculo. Porém, se perguntar aos torcedores se eles querem ganhar mesmo jogando mal, eles querem ganhar. Aos poucos, vamos crescendo. Dou imenso parabéns aos meus atletas. Eu só enxerguei jogadores do Glorioso e fizemos eles entrarem no estilo de jogo que queremos", analisou o treinador.

Com o resultado, o Botafogo conquistou seus primeiros três pontos na Libertadores, ocupando agora o terceiro lugar do Grupo A da competição. O próximo compromisso do Fogão é pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Glorioso visitará o Red Bull Bragantino, às 16h (de Brasília).