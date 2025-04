Atlético-MG x Deportes Iquique Palpite: Onde Assistir, Escalações e Estatísticas

Amplo mercado de apostas esportivas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Atlético-MG x Deportes Iquique: Palpites do UOL Apostas

🎯 Palpite 1. Handicap: Atlético-MG 0:1 — 1.53 na Esportes da Sorte.

Handicap: Atlético-MG 0:1 🎯 Palpite 2. Ambas Equipes Marcam: Não — 1.49 na Realsbet.

Ambas Equipes Marcam: Não 🎯 Palpite 3. Resultado no Intervalo: Atlético-MG — 1.55 na Superbet.

*As odds podem sofrer alterações a qualquer momento. Verifique as cotações mais atualizadas nas casas de apostas.

O clube mineiro terá que jogar sem torcida no Mineirão após a punição da Conmebol por incidentes na Libertadores 2024. Apesar do recurso ao CAS, a decisão foi mantida, e o Galo mandará seus dois primeiros jogos em casa com portões fechados.

No confronto contra o time chileno, o árbitro será o paraguaio Juan Benítez. Ele já apitou 13 partidas em 2025, mostrando média elevada de cartões (quase 5 por jogo), o que pode influenciar no ritmo da partida.