Corinthians: vaquinha baterá meta em 3 meses se mantiver 'boom' do 1º dia

Se os torcedores mantiverem o valor diário, a Neo Química Arena será quitada no dia 1° de março de 2025. A vaquinha vai até o dia 26 de maio. Caso a arrecadação perca fôlego e não chegue a R$ 700 milhões no prazo de seis meses, o dinheiro arrecadado será utilizado para amortizar a dívida.

O valor doado no primeiro dia de campanha representou pouco mais de 1% da meta da vaquinha. O valor total arrecadado é atualizado a cada uma hora no site www.doearenacorinthians.com.br, que é o mesmo usado para as doações.

Valor não passará pelo Corinthians

O Corinthians e a Gaviões da Fiel não têm acesso ao dinheiro. A chave PIX disponibilizada vai direto para uma conta da Caixa Econômica Federal.

O valor mínimo de doação é de R$ 10. Os torcedores também podem fazer transferências rápidas de R$ 20, R$ 50 ou R$ 100. Eles também podem personalizar a quantia doada.

A campanha conta com embaixadores famosos, ídolos e jogadores dos atuais elencos do Corinthians. Estão entre eles: a atriz Alessandra Negrini, o músico MC Hariel, a apresentadora Sabrina Sato, os ex-jogadores Neto e Basílio, além de Romero e Tamires, jogadores dos times masculino e feminino do clube.