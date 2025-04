Mortal na Copa do Rei, Endrick mantém sina na Liga mesmo com trio apagado

Letal na Copa do Rei e um dos responsáveis pela campanha que levou o Real Madrid à final do torneio, Endrick vive calvário na Champions.

Endrick 'some' na Champions

Endrick sequer saiu do banco no atropelo sofrido pelo Real para o Arsenal. A equipe espanhola foi superada por 3 a 0 na última terça-feira e, mesmo precisando de gols e com o trio formado por Mbappé, Vini Jr e Rodrygo sumido, Ancelotti não colocou a joia brasileira.

O jogo foi o quinto dos 13 disputados pelo Real na Champions que Endrick apenas esquentou o banco. Quando entrou, não jogou muito: são 106 minutos jogados nas oito aparições — média de 13 por partida.