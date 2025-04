Após vitória do Grêmio, Gustavo Quinteros rebate críticas, mas admite: "Precisamos melhorar"

ESTREIA EM CASA COM 3 PONTOS: #Grêmio 2×0 Atlético Grau



Com apoio da torcida Tricolor que cantou os 90 minutos, vencemos mais um duelo pela #SulAmericana25 e seguimos 100% na competição. Os gols da noite ficaram por conta de Arezo e Cristian Olivera. VAMOS! ?? #GRExGRA pic.twitter.com/A53uIqfmCj

? Grêmio FBPA (@Gremio) April 8, 2025

Com gols de Matías Arezo e Cristian Olivera, o Grêmio garantiu a segunda vitória na Copa Sul-Americana e segue 100% na competição. O Imortal é o vice-líder do grupo D, com seis pontos, empatado com Godoy Cruz, que leva vantagem no saldo de gols.

"Foi um jogo complicado pela parte física também. De ter viagens longas e jogos seguidos a cada três dias. Hoje, o jogo no começo foi muito físico, o rival exigiu 100%. Não pudemos superar na velocidade, fisicamente, mas todos temos que melhorar. Creio que o trabalho é parte disso, dar ferramentas aos jogadores para ter melhores apresentações. Tivemos boas passagens no jogo, mas precisamos manter os 90 minutos a máxima intensidade. Eu espero, como treinador, que Cristaldo, Pavón e vários outros elevem seu nível. Como Villasanti, que faz dois jogos que vem jogando muito bem. Quando tivermos todos em um melhor nível futebolístico, vamos evoluir", analisou Quinteros.

Valendo a liderança do grupo, Grêmio e Godoy Cruz se enfrentam no dia 24 de abril, quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela terceira rodada, no Estádio Malvinas Argentinas.