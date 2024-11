As origens de Luiz Henrique: emoção com 1º McLanche Feliz e quase um judoca

Luiz Henrique amava o futebol, mas ainda não havia decidido ser jogador de fato. Quando passou a ter uma rotina mais exigente, de alta performance e com compromissos de treinos e longas viagens para o CT do Fluminense, em Xerém (RJ), sentiu saudade da comunidade, dos amigos e pensou em largar tudo para viver outra paixão que flertava com seu coração: o judô.

"O futebol, quando é de alto rendimento, exige uma fidelidade maior. Então foi quando começamos a ver que ele gostava de jogar, mas o compromisso não tinha ainda. É muito complicado pegar uma criança de oito anos e falar que vai ser jogador de futebol, porque envolve muita coisa. Não só o corpo, mas a mente, o processo todo que a gente tem que percorrer, as subidas e descidas que eu tive que ter com ele. Tive que sair de emprego, começar a descer Xerém, Petrópolis, Xerém, Petrópolis... E nisso fomos construindo uma responsabilidade nele", explica Max, que complementa:

Mas chegou um momento que ele não quis mais, porque ele também brincava no colégio à tarde, ficava lá nos projetos que o colégio tem, como o judô. Ele tinha uns 12 anos. Ele ganhou medalha e tudo. Então eu tive que ir na comunidade, falar com a família da grandeza que ele poderia ser. Aí eu consegui o resgatar, mas teve um dia que ele chegou a descer do ônibus dizendo que não queria ir [para o treino no Flu]. Tive quase que pegar no colo. Em seguida, aos 14, ele passou a viver no alojamento do Fluminense e isso foi bom para o amadurecimento dele.

Jhonny Max

Se distanciaram

Max considera ter uma relação de "pai e filho" com Luiz Henrique Imagem: Arquivo pessoal

De primeiro treinador de Luiz Henrique, Jhonny Max passou a ser também seu primeiro empresário. A relação comercial se manteve até a transferência para o Botafogo. Pouco tempo depois, o atacante decidiu mudar de agente e a relação, atualmente, está estremecida e distante.