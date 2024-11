Paz e foco: Atlético-MG e Botafogo se isolam da badalação de Buenos Aires

Os trajetos para o palco da decisão deste sábado duram quase uma hora. Porém, como as delegações terão escolta policial, este tempo de chegada deverá ser encurtado.

O hotel atleticano é um resort apropriado para a prática de polo. Ele conta com spa, academia, parque aquático, centro de convenções, salas de reuniões, bares e restaurantes.

O hotel botafoguense conta com os mesmos luxos do adversário. Na chegada da delegação, uma placa os recebia em português: "Seja bem-vindo, Botafogo! Desejamos muito sucesso!".

Cada equipe, porém, está numa extremidade de Buenos Aires, o que deverá fazer com que não se cruzem antes da final.

Atlético-MG e Botafogo também farão treinos em locais diferentes nesta quinta (28). Já na sexta (29), véspera da final, os times farão o reconhecimento do gramado do Monumental de Nuñez e concederão entrevistas coletivas. Tais agendas são protocolos obrigatórios exigidos pela Conmebol. Pela manhã, porém, treinarão com portões fechados em outros locais.

Distância afasta torcidas no desembarque e hotel

A grande distância dos hotéis afastou os torcedores nas chegadas de Atlético-MG e Botafogo. Muitos desistiram da missão por conta do alto preço que sairia o deslocamento e pouquíssimos se fizeram presentes. As delegações fizeram check-in sem alvoroço e com apenas algumas fotos tiradas para quem topou ir até lá.