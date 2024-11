Polícia captura e prende segundo palmeirense envolvido em emboscada

A polícia segue trabalhando para "esclarecer o caso e prender outros envolvidos". Outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho dos profissionais.

Jeovan é o segundo membro da Mancha Verde preso temporariamente pelo caso. O primeiro foi Alekssander Ricardo Tancredi, detido em 1° de novembro.

Relembre o caso

A emboscada da Mancha Verde à Máfia Azul ocorreu por volta das 5h da madrugada do domingo, 27 de outubro, na altura do km 65 da rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, no sentido Belo Horizonte. Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas.

José Victor Miranda, de 30 anos, morreu após sofrer queimaduras e lesões graves provocadas por barras de ferro. Segundo as autoridades, todas as vítimas foram torcedores do Cruzeiro.

A polícia ainda trabalha para prender quem estava presente na ação. O presidente e o vice da organizada também estão envolvidos e são considerados foragidos da Justiça. Houve, inclusive, materiais apreendidos na sede da torcida durante a última semana.