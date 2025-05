Em recuperação de lesão, Neymar vai à Vila Belmiro e torce pelo Santos contra o CRB

Afastado dos gramados por lesão, Neymar esteve presente na Vila Belmiro nesta quinta-feira e acompanhou de perto o empate do Santos com o CRB, por 1 a 1, pelo jogo da ida da terceira fase da Copa do Brasil. O craque assistiu à partida que marcou a estreia do técnico Cleber Xavier em um dos camarotes do estádio.

O meia-atacante presenciou o confronto ao lado de alguns amigos e utilizou uma camisa do Peixe. Ele, contudo, viu o time alvinegro jogar mal e quase perder para os alagoanos.

O Santos saiu na frente ainda no primeiro tempo, através de Benjamín Rollheiser. O tento foi muito comemorado por Neymar. A equipe, porém, levou o empate na etapa final e quase sofreu a virada nos acréscimos. Gabriel Brazão defendeu um pênalti e salvou o time da derrota em plena Vila Belmiro.