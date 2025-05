Torcedores do Santos protestam contra elenco e xingam Teixeira após empate na Vila

A diretoria também foi alvo. O presidente Marcelo Teixeira foi xingado e cobrado.

"Marcelo Teixeira, com esse time você está de brincadeira", "ei, Teixeira, vai toma no c...", "diretoria, presta atenção, muito respeito com a camisa do Peixão", entoaram antes de irem embora.

No começo da semana Membros da Torcida Jovem invadiram o CT Rei Pelé para cobrar o elenco. Os torcedores estão insatisfeitos com o momento do clube, que amarga a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.

Na Copa do Brasil, o Santos terá que vencer o CRB fora de casa para seguir vivo. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. O duelo está marcado para o dia 22 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Enquanto isso, o Santos volta as suas atenções para o Brasileirão. O time visita o Grêmio no domingo, às 16 horas (de Brasília), pela sétima rodada.