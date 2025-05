Red Bull Bragantino perde do Criciúma e larga atrás na terceira fase da Copa do Brasil

O Red Bull Bragantino perdeu do Criciúma por 1 a 0 nesta quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). O gol do triunfo foi marcado por Matheus Trindade.

Com o resultado, o Tigre saiu na frente do confronto e tem a vantagem do empate. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 22 de maio (uma quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Quem avançar às oitavas de final, conhecerá seu próximo adversário por meio de sorteio.

O Bragantino volta aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Mirassol, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Cicero De Souza Marques. O Criciúma, por sua vez, enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 18h30 do domingo. O duelo é válido pela sexta rodada da Série B.