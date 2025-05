Herói do Santos, Brazão ressalta confiança em Cleber Xavier e celebra pênalti defendido

Nesta quinta-feira, o Santos ficou apenas no empate de 1 a 1 com o CRB, em plena Vila Belmiro, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nos acréscimos do segundo tempo, Gabriel Brazão defendeu um pênalti e salvou os paulistas de uma derrota. O arqueiro santista demonstrou confiança no trabalho do técnico recém-contratado Cleber Xavier, que fez sua estreia.

"É um trabalho que está no começo, mas a gente tem que começar a vencer. Principalmente na Vila Belmiro, com o apoio do nosso torcedor, a gente precisa voltar a vencer, precisa voltar a ganhar. A gente sabe que é uma comissão muito qualificada e a gente vai trabalhar forte para isso acontecer o mais rápido possível", iniciou Gabriel Brazão ao Prime Video.

O goleiro santista lamentou o resultado, mas destacou confiaça na classificação. Brazão elogiou o treinador de goleiros que o ajudou a defender a cobrança no apagar das luzes da Vila Belmiro.