Torcedores assistem a Palmeiras x Botafogo em telão e só conseguem ver Abel

A "final antecipada" entre Palmeiras e Botafogo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, fez alguns torcedores ficarem sem visão para o gramado do Allianz Parque. O motivo? A montagem do palco para um show de Roberto Carlos. No fim, os cariocas venceram por 3 a 1.

O que aconteceu

O cantor se apresentará no local nesta quarta-feira (27), e parte da estrutura já foi colocada no estádio paulista.

Há uma espécie de tapume com um grande pano verde perto das arquibancadas do "Gol Norte", localizadas ao lado esquerdo das cabines de transmissão.