Corinthians: Intermediário da Vai de Bet apagou celular entregue à Polícia

Dentre as conversas recuperadas, duas chamaram a atenção dos investigadores. Uma delas com um contato nomeado como "Vavá" e outra com o contato "Amor". O segundo número foi atribuído à esposa de Cassundé, Luciana.

Em um dos diálogos, Vavá encaminhou a seguinte mensagem, sem data associada: "Papéis que a Alessandra pediu pra queimar". Alex tem uma irmã chamada Alessandra Andreia dos Santos Tonini, que foi citada em apontamentos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) por ter feito depósitos em espécie.

Na conversa com a esposa, Cassundé tenta tranquilizá-la, uma vez que demonstra medo com o início das investigações. Em mensagem por áudio, Luciana diz que tem "medo de perder" o marido. O diálogo aconteceu no mesmo período em que a imprensa passou a noticiar o caso, em 10 de junho.

"Sabe uma coisa que eu mais fiquei com raiva Leco? Porque você sabe que eu tenho medo de perder. Você sabe disso? Eu fico com medo de perder você, de perder, de te perder".

Trecho do relatório da Polícia Civil, com transcrição de áudio da esposa de Cassundé

Cassundé reconhece a gravidade da situação e cita um aprendizado. "Então pare de ficar com medo! Tudo será resolvido! E essa situação me ensinou mais uma coisa que não quero pra mim e minha família", diz a transcrição do áudio.

O UOL procurou a defesa de Cassundé, que não se manifestou. Caso haja resposta, este texto será atualizado.