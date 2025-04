Botafogo x São Paulo: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Já o Botafogo tentará se redimir com sua torcida depois do tropeço no fim de semana, em que perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista, resultado que acabou com a invencibilidade da equipe no Brasileirão.

Se Zubeldía está pressionado no São Paulo pela falta de resultados e desempenho recente, pelo lado do Botafogo a paciência da diretoria também pode estar começando a diminuir. O técnico Renato Paiva soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos primeiros cinco jogos pelo Glorioso e precisa começar a atingir uma certa regularidade com a equipe para pensar em coisas maiores nesta temporada.