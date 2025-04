Após a demissão de Caixinha, quem deve assumir o comando técnico do Santos? Vote!

Outro nome que pode ter força é o de Tite. O treinador está sem clube desde setembro de 2024, quando foi demitido do Flamengo. Pelo clube rubro-negro, o treinador soma 41 vitórias, 13 empates e 16 derrotas em 70 jogos.

Jorge Sampaoli também pode ser uma opção. O técnico chileno, que dirigiu o Santos em 2019, foi demitido do Rennes, da França, em janeiro deste ano e está sem clube. Pelo Peixe, o treinador deixou uma boa impressão dentro de campo, com 34 vitórias, 15 empates e 15 derrotas em 64 partidas.

Fernando Diniz, que comandou o Santos em 2021, também está livre no mercado. Seu último clube foi o Cruzeiro, onde acumulou quatro vitórias, seis empates e sete derrotas em 17 jogos. Em seu primeiro trabalho no Peixe, foram 31 jogos, com 11 triunfos, oito empates e 12 derrotas.

Há outros nomes de técnicos livres no mercado que podem surgir como alternativas, como Felipão, Mano Menezes, Luís Castro e Hernán Crespo, por exemplo.