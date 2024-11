Delator diz que teve dica para aposta em cartões de Paquetá e Luiz Henrique

Um dos envolvidos no esquema da manipulação de partidas investigado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), Bruno Lopez de Moura disse em depoimento à CPI das Apostas, no Senado, que recebeu informações para apostar que Lucas Paquetá e Luiz Henrique levariam cartões amarelos, no início de 2023.

A dica para aposta nos cartões coincide com o momento em que o alerta sobre os dois jogadores foi disparado na Europa. Paquetá já defendia o West Ham e Luiz Henrique, hoje no Botafogo, estava no Bétis.

"A única informação que eu tenho, e até passei, na época, para o Ministério Público, é que, através de uma terceira pessoa, que eu também não posso citar nome, mas está nos autos, chegou a informação para mim: ele (Luiz Henrique) tomaria um cartão, e eu, simplesmente, só apostei. E só isso. Não tive nenhum tipo de contato com ele, não tive nenhum tipo de relação com ele, só chegou a informação que aconteceria. E eu... Bom, vamos dizer assim, no palavreado que a gente usa, eu fiz uma fezinha só, não coloquei muito dinheiro, mas... Só para ter algum tipo de lucro. Mas zero contato com ele", disse Bruno Lopez, nesta terça-feira (26), explicando ainda como se deu a situação com Paquetá: