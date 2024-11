Antes titular, Bobadilla some no São Paulo e não joga há quase dois meses

Já diante de Bahia e Athletico, Bobadilla viu Marcos Antônio ganhar sua vaga. No último jogo, diante do Atlético-MG, foi a vez de Alisson, recuperado de lesão, voltar a ser titular.

Ainda assim, o paraguaio é considerado peça importante do elenco para 2025. O São Paulo chega para a próxima temporada com Pablo Maia, Alisson e Bobadilla sob contrato para o ano todo; Luiz Gustavo, com contrato até o fim do ano, ainda não sabe se vai renovar, Marcos Antônio está emprestado até o meio da temporada, e Liziero tem vínculo até julho.

Depois que chegou ao São Paulo, Bobadilla ganhou a vaga de titular na seleção paraguaia e se valorizou no mercado. O Tricolor espera até que cheguem propostas pelo atleta nesta janela de transferências.