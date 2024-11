Rodada tem flashback e jogo importante que nem era do Brasileirão

E mais do que isso. A tabela ainda colocará os dois frente a frente no Allianz Parque terça-feira, em jogo com cara de final.

Ano passado, foi um Botafogo x Palmeiras que simbolizou a arrancada de um e a derrocada do outro. Melhor para o lado verde.

Agora, a vitória magra do Palmeiras, com gol de Raphael Veiga, deixou o time na ponta, graças ao maior número de vitórias. Uma a mais do que o Botafogo.

A cena da tensão durante o segundo tempo no banco do Botafogo só foi amenizada, parcialmente, pelo gol contra de Wagner Leonardo — que empatou o jogo. Antes, Alerrandro tinha aberto o placar, deixando o Nilton Santos aflito.

Foi uma rodada, inclusive, em que a Série A voltou sua atenção para outras competições: Sul-Americana e Série B. No sábado, será a vez de olhar para a final da Libertadores e seus impactos. Inclusive para o próprio Botafogo.

A rodada vai ficar completa só após os jogos de terça (Fluminense x Criciúma e Fortaleza x Flamengo) e quarta (Cruzeiro x Grêmio).