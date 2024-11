Leila cutuca Savério após reeleição no Palmeiras: 'Não fez nada relevante'

A atual presidente ainda afirmou que não aproveitará nenhuma proposta do adversário e reiterou seu discurso de "superar" o que foi feito em sua primeira gestão.

Acho muito importante você ter candidatos de oposição. Na minha primeira eleição, eu não tive. O candidato da oposição está no clube há muito tempo e já esteve na diretoria de futebol, mas não fez nada relevante pelo clube. Não acredito que, quem já esteve e não fez, faria alguma coisa. Para mim, foi totalmente irrelevante toda a série de propostas dele. Acredito em pessoas que venham a fazer, e ele nunca fez. Em três anos, eu cumpri todas as minhas propostas. Aí, você pergunta: 'você aproveitaria algo das propostas do candidato da oposição?' Não. Vou lutar para fazer um Palmeiras mais vitorioso e cada vez mais profissional, não tendo política envolvida no futebol Leila Pereira