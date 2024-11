Diretor nega que Flamengo esteja dificultando compra de Hugo ao Corinthians

Flamengo e Corinthians vivem divergências nas tratativas para a compra do goleiro Hugo Souza. Enquanto os paulistas veem uma má vontade, os cariocas alegam não estarem dificultando essa negociação. O rubro-negro já negou duas garantias apresentadas e o alvinegro tem até sábado para garantir o atleta. Diretor de futebol, Bruno Spindel deu o lado do Fla.

Posso estar atrasado em algum movimento porque a comunicação é entre os departamentos jurídicos, as notificações são formais. Há um contrato de empréstimo com determinadas previsões. A garantia oferecida no caso do Matheuzinho [Brax] não funcionou como se esperava. Quando houve o atraso nessa parcela não havia mais saldo do garantidor a receber esse ano. Todo esse débito e os demais foram empurrados para o ano que vem. Havia uma expectativa de entrada no caixa de um pouco mais de R$ 8 milhões por essa venda em 2024, mas vai ficar para o ano que vem. Esperamos que o garantidor cumpra as obrigações em 2025.