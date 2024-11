Flamengo projeta venda de ingressos para inauguração do estádio já em 2025

O evento aconteceu no salão nobre da Gávea. Estiveram presentes o prefeito Eduardo Paes, o secretário de esportes Guilherme Schleder, o deputado federal Pedro Paulo, do presidente do Flamengo Rodolfo Landim, o vice de patrimônio Marcos Bodin, o CEO Reinaldo Belotti e dois candidatos à eleição do clube: Rodrigo Dunshee e Maurício Gomes de Mattos.

Pedro Paulo pediu voto para Dunshee. O deputado defendeu a continuidade do projeto e que o trabalho "não pode parar". A eleição do Flamengo acontece no dia 9 de dezembro e eventos relacionados ao estádio tem sido oportunidades de a diretoria fazer campanha. Quando o Fla recebeu a chave do terreno, Landim e outros presentes fizeram o mesmo.

O Fla espera obter R$ 500 milhões com o Cepac (Certificado de Potencial Adicional de Construção) da sede. O valor estimado para a construção do estádio é de quase R$ 2 bilhões. O acordo prevê a elaboração de um Projeto de Lei pelo Município para estabelecer uma operação consorciada utilizando a transferência do direito de construir da Gávea. O Vasco conseguiu o mesmo para a reforma de São Januário.

Tem tantos passos aí pela frente. A gente está começando, então vocês já viram aqui que o nível do projeto que temos aqui já é mais do que um projeto básico, isso já permite que a gente saia atrás de licenças, também da busca dos nossos patrocinadores de naming rights, de tudo isso. Então, como o prefeito falou, ele vai estar encaminhando para a nova Câmara [o projeto de lei] em breve. Uma vez aprovado tudo isso, eu acho que temos muitos estudos a fazer, muitas licenças a obter. Nesse prazo aí eu diria de mais um ano, um ano e pouco, e aí começar efetivamente a construção do estádio para a inauguração no dia 15 de novembro de 2029. Landim

Landim afirmou que vai a São Paulo para ter conversas sobre o naming rights. "A gente está conversando com muita gente já. "Pré-conversando". Não são só empresas, são às vezes instituições maiores do que empresas. Mas assim, não queremos adiantar muito, não. Vou estar em São Paulo essa noite já conversando com gente lá, com gente de fora, sobre isso. São muitas coisas que a gente já está começando a marcar a partir de agora".

Flamengo mostra projeto para as arquibancadas do estádio Imagem: Reprodução

Paes "insatisfeito"

Declarado torcedor do Vasco, rival do Flamengo, o prefeito Eduardo Paes ficou "insatisfeito" com a apresentação do projeto do estádio, que mostrava um clássico com vitória parcial do time rubro-negro por 2 a 0.