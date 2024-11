Flamengo faz proposta para renovar com volante campeão da Copa do Brasil

O volante se tornou titular e peça importante do Flamengo com a chegada de Filipe Luís ao comando. Com Tite, Evertton vinha sendo relacionado, mas pouco entrou ao longo da temporada.

O Flamengo detém 70% dos direitos econômicos de Evertton Araújo. No ano passado, o clube comprou mais 40% do passe do jovem junto ao Volta Redonda para ficar com o volante em definitivo.