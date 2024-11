São Paulo leva gol-relâmpago, mas empata com Atlético-MG em jogo frenético

Na sequência do Brasileiro, o Galo enfrenta o Juventude na próxima terça (26). O São Paulo joga somente no próximo domingo (1) contra o Grêmio.

Como foi o jogo

Galo já larga em vantagem. Após pressão na saída de bola tricolor, o placar foi aberto pelo time visitante antes do primeiro minuto de jogo. Luciano deu passe na fogueira para Alisson, e Paulinho agiu rápido para armar o ataque com Igor Gomes e Hulk. Rafael evitou a primeira finalização, mas no rebote, Paulinho marcou. O VAR entrou em ação e se prolongou na busca por um possível impedimento, mas o lance foi validado.

Mais dois gols em cinco minutos. Paulinho contou com assistência de Hulk na cobrança de falta para fazer o segundo do Galo. O drama vivido pela equipe mandante durou apenas alguns minutos, já que Fausto Vera acabou fazendo contra e deixou o São Paulo de volta no jogo.

Empate nos acréscimos. O São Paulo foi para o intervalo com tudo igual no placar graças a Lucas Moura, que deixou André Silva na cara do gol para finalizar no canto. O atacante tem sido titular na ausência de Calleri, que se recupera de dores musculares, e marcou após mandar uma na trave. A virada quase aconteceu com Luiz Gustavo, mas a bola explodiu na trave de novo.

Segundo tempo esfria e traz notícia ruim para o Galo. Se a primeira metade foi repleta de gols e reviravoltas, a parte final ficou devendo emoção. Zaracho, que saiu do banco para substituir Bernard, sentiu uma lesão muscular em uma arrancada e precisou sair de maca. O jogador deixou o gramado chorando e deve ser desfalque na final da Libertadores.